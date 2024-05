Marido de Eduardo Leite sai em sua defesa após ‘gafe’ sobre doações ao RS

Eduardo Leite foi parar na boca do pop depois de comentar as doações para o Rio Grande do Sul, ressaltando que elas dificultavam o comércio local. Thalis Bolza, seu marido, saiu em sua defesa e o defendeu nas redes sociais de todo o hate que ele tem sofrido.

Através de seu perfil oficial do Instagram, Thalis compartilhou um vídeo do marido, que pede desculpas por seu comentário infeliz sobre as doações. Na legenda da publicação, ele declarou: “Não conheço ser humano maior que ele!”

No vídeo, Eduardo Leite explica que não teve a “intenção de inibir ou desprezar as inúmeras doações” feitas para a população afetada pela enchente. Contudo, ele diz que considera o impacto das doações no comércio local, mas que isso será preocupação para outro momento.