Marido de Cleo Pires sofre um acidente e é internado em São Paulo 

SOCORRO! O marido da Cleo Pires teve que ser levado às pressas para o hospital, depois de sofrer um acidente de skate. Leandro D’Lucca deu entrada em estado grave e foi imediatamente levado para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele está internado no Hospital Samaritano, na zona oeste de São Paulo.

Esse acidente aconteceu no último final de semana, quando Leandro passeava com seu filho Gael, de 9 anos. Ele estava andando de skate, acabou colidindo com uma bicicleta, caiu e bateu a cabeça. O empresário sofreu traumatismo craniano e sangramento.

Nesta sexta-feira (21), tanto Cleo quanto Leandro apareceram em suas redes sociais para atualizar o estado de saúde. A artista publicou um comunicado de sua assessoria de imprensa, que dizia: “queremos tranquilizar a todos a respeito do estado de Leandro, que se encontra consciente e estável, recebendo os cuidados necessários para sua recuperação completa e, em breve, terá alta”.

Nos seus stories do Instagram, Leandro aproveitou para mostrar os pontos que levou no ferimento na cabeça e falou para seus seguidores. “Passando aqui para deixar vocês tranquilos […] Na pancada, eu sofri um traumatismo craniano e uma hemorragia interna, mas já sai da UTI. O quadro perigoso já passou, estou bem assistido, estou com a minha família, está tudo bem. Muito obrigado pela preocupação. Só enviem boas energias”, afirmou.