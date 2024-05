Marido de cantora gospel suspeito de abusar de filha tem pedido de fiança negado pela justiça dos EUA

Virou notícia em todo o Brasil e em todo mundo o caso do marido da cantora gospel Heloísa Rosa, Marcus Grubert, que foi preso nos Estado Unidos acusado de abusar de uma menina de 6 anos, em abril do ano passado. Fábia Oliveira conversou com Anna Alves-Lazaro, fundadora da Hope & Justice Foundation, que está auxiliando a família da vítima e deu detalhes sobre o caso.

A advogada revelou que a Justiça negou o pedido de fiança para que o acusado aguardasse o julgamento em liberdade. “Ele foi preso pelo crime de estupro de vulnerável, com agravante de ter sido uma menor de 12 anos e, por isso, se enquadra como crime capital. Isso significa que ele pode pegar, no mínimo, 25 anos e, no máximo, prisão perpétua ou pena de morte, de acordo com a legislação da Flórida. Além disso, o tribunal pode impor uma pena pecuniária de 10 mil dólares [R$ 51,6 mil em cotação atual] ou mais”, revelou Ana Alves-Lazaro.

A defesa até tentou liberá-lo para esperar o julgamento com a família, mas não obteve sucesso. “Não foi estipulada fiança logo que ele foi preso, porém o advogado dele pediu a fiança na audiência de custódia e foi negado pelo juiz. Com isso, ele vai ser mantido preso, provavelmente até o julgamento. A primeira audiência pode acontecer até 175 dias [quase 6 meses] depois da prisão”, relatou ela.

E completou: “Provavelmente, a defesa vai trabalhar para correr com esse julgamento, para que ele tenha a primeira audiência, onde devem tentar outro pedido de fiança, que provavelmente será negado. E, a partir daí, o julgamento vai transcorrer com o promotor público, que é o Estado da Flórida contra o acusado”, detalhou.

Vale ressaltar que Marcus foi preso na última terça (21), acusado de abusar sexualmente de uma criança em abril do ano passado e estava sendo procurado.