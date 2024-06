Marido da ex-BBB Aline Wirley chama reality show de “desserviço”

Gentee, durante a sua participação no programa Sem Censura, o ator e marido da ex-BBB Aline Wirley, Igor Rickli, fez críticas pesadas e necessárias sobre o BBB, revelando o julgamento que sua esposa sofreu nas redes sociais na época.

No meio da entrevista Igor contou sobre a trajetória de vida de Aline, sua superação e luta, vindo do interior de Cachoeira Paulista e passando por diversas dificuldades ao longo desses anos.

“Aline é uma mulher que lutou a vida inteira, trabalhou, fez de tudo, veio do interior de Cachoeira Paulista, passou por diversas situações. De repente, as pessoas pegam um recorte da vida e usam daquilo, e quando você vê está o nome do meu filho virando ameaça de morte”, iniciou o ator.

Ele relatou a maldade das pessoas ao pegarem apenas alguns minutos da vida de alguém e com isso difama-lo ao ponto de ameaçar sua família de morte.

“Olhei assim… a internet não tem limites e ela veta, é doentio. Eu senti o impacto, mas, graças a Deus, eu sou um homem muito conectado com a fé e com a energia. Falei: ‘Com a minha família ninguém mexe’. Quando mexeram no nome do meu filho, falei: ‘Vou fazer um esparramo aqui, não vou ficar quieto, não’”, garantiu Rickli, que prosseguiu:

“Eu entendi que é uma grande loucura. É um coliseu, é um negócio louco, novo, que surgiu, esse cancelamento e que não tem muito critério. É só por um prazer de você destruir a imagem do outro, é um prazer que o ser humano tem. Então, falei que ia tirar meu time de campo. Nosso negócio é outro, nossa conversa é outra. A gente não quer jogar baixo assim”, detonou.

Por fim, o ator criticou o reality show dizendo: “Eu não acho nada saudável, sinceramente, quando me perguntam de Big Brother. Me dá logo um ziriguidum. Acho um horror, sinceramente. Às vezes é bom, mas geralmente é quase um desserviço à sociedade. Mas tudo bem, vamos em frente, estamos aí aprendendo algumas coisas importantes”.