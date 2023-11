Marido da Ana Hickmann apaga todos os posts de seu instagram

Em seu perfil na rede social, o empresário deixou apenas o seu pronunciamento a respeito das acusações de agressão que ele vem recebendo.

Minha gente, não existe outro assunto que esteja tão na boca do povo quanto às acusações de agressão que o empresário Alexandre Correa tem recebido, a respeito de sua esposa, a apresentadora Ana Hickmann.

Pois bem, com todo o bafafá que está circulando essa história, após Alexandre utilizar as suas redes sociais para se pronunciar sobre o ocorrido, ele resolveu não só excluir todas as fotos que ele tinha com a apresentadora, como também excluiu todos os seus posts, deixando apenas o seu pronunciamento, no feed da rede social.

Após o início das acusações, o empresário, que possui mais de 1 M de seguidores no instagram, publicou o seguinte pronunciamento:

“De fato, na data de ontem (sábado, dia 11), tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno. Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito, como assim trato as sete mulheres com quem trabalho no meu escritório”.