Mariana Xavier faz desabafo sobre suas crises de ansiedade: “Tomam conta de mim de um jeito assustador”

A atriz afirma que em muitas das vezes só sente vontade de sentar e chorar.

Pessoal, sabemos que a ansiedade e a depressão são conhecidas popularmente por serem as ‘doenças do século’, porém, somente quem realmente sofre com esses maus, sabe o quão ruim é. Nesta quinta-feira (02), a atriz Mariana Xavier utilizou as suas redes sociais para desabafar sobre as suas crises de ansiedade e revelou que elas vem piorando nos últimos tempos.

“Os últimos dias foram bem difíceis. Fazia tempo que eu não sentia a ansiedade tomar conta de mim de um jeito tão assustador. Os pensamentos em um looping frenético e o corpo sem energia para responder”, iniciou a atriz.

Logo em seguida, Xavier explicou um dos principais sintomas que esse tipo de crise proporciona ao nosso corpo, chegando a afirmar que tem chorado bastante.

“A ansiedade faz cada escolha simples parecer uma escolha de vida ou morte, por isso a gente paralisa. A vontade era de não fazer nada nem para mim nem para ninguém. Só sentar e chorar. Chorei bastante”,

Por fim, a atriz revelou que devido às crises recentes a mesma está cheia de medos, se sentindo frágil e que expôr isso de alguma forma lhe humaniza e a faz se sentir protegida.

“Tem horas em que só as boas crises de choro podem ajudar a aliviar a pressão interna. Chegou o dia de deixar o isolamento e embarcar para Porto Alegre. Não vou mentir: Estou cheia de medos. Me sinto frágil física e emocionalmente, mas sinto que falar sobre isso me humaniza e me protege. Estou tirando forças do além, mas tenho fé que essa turnê será curativa para mim também”, concluiu Mariana.