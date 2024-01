Mariana Xavier fala sobre fim de relacionamento: “Bem e inteira”

Mariana Xavier é um poço de esperança para aquelas que terminaram o relacionamento recentemente. A atriz usou o seu Instagram e revelou que está bem e feliz após um ano do seu término com o ator Diego Braga.

“Ontem fez um ano do término do meu namoro. Entre os afazeres normais do meu dia, de repente, eu me toquei da data. Foi tão importante me lembrar disso e perceber como eu tô! Um ano atrás eu jamais imaginaria que agora eu estaria me sentindo bem e inteira assim…”, escreveu a artista ao compartilhar uma foto em que aparece sorridente.

Em seguida, Mariana falou sobre como términos são difíceis, mas ressaltou que a dor da separação acaba passando com o tempo. “Na hora em que uma separação acontece, mesmo você sabendo que é a coisa certa a fazer, dói tanto, é uma ferida tão aberta, tão em carne viva, que parece que aquela dor não vai passar nunca. Mas passa!”, acrescentou a atriz, deixando uma mensagem de apoio. “Que essas palavras abracem e encorajem você a atravessar seus desafios”, finalizou.