Mariana Xavier encontrar balança em banheiro de hotel e reflete: “As pessoas estão tão malucas”

A atriz usou suas redes sociais para refletir sobre o uso da balança nos hotéis e ainda diz que a demanda é de gente que trabalha a neurose diante do peso

Mariana Xavier deu o que falar ao entrar no seu quarto de hotel e se deparar com uma balança. A atriz disse que a balança faz parte da neurose das pessoas com peso que devem ter pedido ao hotel que colocassem o acessório no banheiro. A atriz ainda diz que aceita o secador de cabelo, ferro de passar, achando normal e útil.

“Assim, ter um secador de cabelo, um ferro de passar roupa, eu acho normal, válido, útil. Agora, eu fico me perguntando, qual o nível de neurose que está sendo estimulado nas pessoas para elas vierem curtir alguns dias de lazer e ficarem usando a balança no banheiro do hotel?”, questionou a artista.

Ela ainda completou: “As pessoas estão tão malucas que deve ter tido essa demanda de gente pedindo balança para ficar nessa neurose de engordou ou não engordou. Que tristeza isso”, disse.