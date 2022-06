Mariana Sampaio sobre Thiago: “Ele é super presente aqui em casa”

Influenciadora foi questionada sobre as viagens à trabalho do marido, Thiago Camilo, em um caixinha de perguntas no Instagram

O que seria de nós sem as famosas caixinhas de perguntas no Instagram? Uma seguidora de Mariana Sampaio perguntou se ela ficava incomodada com as viagens do marido, Thiago Camilo, e a musa foi de textão para explicar que o piloto é super presente em casa. “Mari, como você fica quando o Thiago viaja? Sente Ciúmes? Fica insegura?”, perguntou a seguidora. “O Thiago viaja à trabalho 99,9% das vezes. Quando o conheci, ele já viajava quase todo final de semana. Vejo que muita gente acha ‘estranho’ ele viajar tanto e eu ficar ‘tipo sozinha’. Só esclarecendo… O Thiago tem uma rotina super flexível, e fora os dias que ele viaja, ele é super presente aqui em casa”, respondeu Mariana. E não parou por aí. “Segundo: esse é o trabalho dele. Não sou e nem tenho o direito de questionar isso, ou achar ruim. Ele viaja por causa das corridas desde adolescente. Como vou chegar do nada e querer mudar isso? Não é uma opção. Primeiro porque ele precisa trabalhar. E segundo porque ele ama o que faz. Isso não significa que eu não sinta falta… Mas eu simplesmente aceito e apoio! Eu jamais tornaria isso um problema, até porque ele também apoia meu trabalho e entende minhas demandas!”, escreveu. A influenciadora ainda terminou o texto dizendo que não sente ciúme do marido viajar. Madura ela, né?