Mariana Rios sobre namorar ex da amiga: “Seguir alguém no Instagram não é sinônimo de amizade é muito menos intimidade”

A apresentadora se revoltou ao ser acusada de pegar o ex-namorado de sua amiga, Isabella Settanni, que namorava Juca Diniz

Mariana Rios abriu o coração e colocou a boca no trombone ao ser acusada de pegar o ex-namorado de sua amiga, Isabella Settanni, Juca Diniz, que é neto de Abilio Diniz. A musa usou o seu perfil no Instagram disse que seguir alguém no Instagram não é sinônimo de amizade e intimidade.

“Que fique claro uma coisa: melhor amigo é quem a gente, no mínimo, tem o telefone, endereço e sabe o nome dos pais. Seguir alguém nas redes sociais não é sinônimo de amizade e muito menos intimidade. Pior do que aquele que conta uma mentira, são os mesmo que propagam a mesma, transformando-a em verdade”, disse.

“Aprendi na vida que quando não temos algo de bom para falar sobre alguém, melhor nos mantermos calados. Desejar o bem ao outro é a melhor forma de atrair o mesmo para sua vida. Pessoas especiais falam sobre ideias. Pessoas medíocres falam sobre a vida de outras pessoas. Escolha quem você deseja ser”, declarou.