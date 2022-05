Ilha Record: Mariana Rios assina como apresentadora do reality show

Vários nomes foram pesquisados até baterem o martelo no nome da musa

Essa é para comemorar de pé, porque já fazia algum tempo que a Record conversava com Mariana Rios para ela encabeçar a apresentação do reality show ‘Ilha Record’, mas foi somente ontem (12) que ficamos sabendo que a morena vai estar à frente do seu primeiro reality show.

Diversas opções foram apresentadas à emissora antes de baterem o martelo para Mariana Rios. Há quem diga que seu profissionalismo versátil, disposição a encarar os desafios e a possibilidade de cobrir os bastidores de diversos programas foi um fator essencial para sua escolha.

Mariana estreou sua carreira em Malhação em 2007, na Globo, desde então fez alguns trabalhos pontuais na emissora, como The Voice, Popstar e o quadro Show dos Famosos. Agora chegou a vez da estrela brilhar. Vem uma nova Sabrina por aí?

O programa vai ao ar com o término de Power Couple Brasil, apresentado por Adriane Galisteu. A estreia está prevista para o dia 19 de julho com 45 episódios e exibição de segunda a sábado, a partir das 22h30.