Mariana Goldfarb decide congelar óvulos para realizar sonho da maternidade no futuro

Influenciadora fez o seu relato diante da decisão nas redes sociais e deu detalhes sobre o procedimento focando na liberdade de escolha

Está cada vez mais comum as mulheres congelarem os seus óvulos para ter mais liberdade sobre a escolha da maternidade no futuro. Mariana Goldfarb, de 32 anos, foi a influenciadora da vez que decidiu passar pelo procedimento. A musa ainda fez um vídeo para as redes sociais contando detalhes sobre a sua escolha.

“Eu falo que o congelamento de óvulos é feito para quem não quer ser mãe, para quem não sabe se quer ser mãe e para quem quer ser mãe. É mais uma independência que a gente tem. Com o congelamento é mais fácil se assegurar que esse sonho se torne realidade”, disse.

Para quem não sabe, a musa é casada com Cauã Reymond, ex-marido de Grazi Massafera. Mariana ainda diz que se imaginava com 2 filhos aos 32 anos, mas os planos foram adiados por causa da profissão.