Cleo, Karol Conká e Azzy estão todas perigosas no clipe Tormento.

Tem clipe novo na área! Cleo já vinha há algum tempo divulgando o lançamento de Tormento nas redes sociais e sites especializados em música e famosos. Pois bem, hoje a filha de Fábio Jr e Glória Pires colocou no ar sua mais nova faixa…

Cleo no clipe Tormento,. Foto: Reprodução.





Cléo canta com mais dois nomes da música: Karol Conká e Azzy. A canção em sí passeia pelas vertentes da música pop bastante exploradas por outras cantoras do gênero aqui no Brasil. A letra também passeia por aquele universo do “vou te maltratar e fazer você sofrer”…





O clipe tem uma vibe bruxas da Idade Média, tem dancinha, tem Cleo caras e bocas e também tem uma super produção. Aliás o ponto alto de Tormento é isso: O clipe é bem produzido e cheio de efeitos!

Karol Conká e sua linguinha… Foto: Reprodução.

Detalhe para a língua de Karol Conká que mata o boy!

Venenosas elas heim…