Mariah Carey e Bryan Tanaka confirmam término de namoro

O ano acabou de um jeito que não imaginamos, privamos para Mariah Carey, afinal, a musa terminou o seu namoro de 7 anos com Bryan Tanaka. Nesta terça-feira, 26, o coreógrafo usou suas redes sociais para esclarecer os rumores da separação.

“Queridos amigos e fãs. Com emoções confusas, eu compartilho essa atualização sobre a minha separação amigável de Mariah Carey após sete anos extraordinários juntos. Nossa decisão de seguir em caminhos separados é mútua, e enquanto nos navegamos nessas jornadas separadas, nós fazemos com profundo respeito e um enorme sentimento de gratidão pelo tempo inestimável que compartilhamos. As memórias que criamos e a colaboração artística estão gravadas em meu coração para sempre”, iniciou.

Ele ainsa completou: “A dedicação de Mariah à sua família e o seu compromisso com o seu ofício inspiraram-nos durante a nossa jornada partilhada. Quero expressar meu amor e apreço por Mariah e seus filhos incríveis, cujo carinho e bondade enriqueceram minha vida de uma forma que as palavras não conseguem captar. Durante esse tempo sensível, eu gentilmente peço por compreensão, privacidade e respeito. A manifestação de amor e apoio dos fãs tem sido um farol de força, e eu sou extremamente grata pelo encorajamento que continua a me animar”, finalizou.