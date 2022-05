Ex-BBB’s, como Maria, podem respirar em paz! Whatsapp não notificará mais quem sair de grupos

Já que isso virou tanta polêmica, agora os ex participantes podem respirar em paz

ATÉ QUE ENFIM! Agora o Whatsapp não notificará mais quem sair do grupo viu? A novidade foi revelada pela WABetaInfo nesta terça-feira, (17), para a alegria de ex-BBB’s né?

WhatsApp não notificará sobre saída de grupos (Foto: Reprodução)

O aplicativo está preparando este recurso que será especialmente útil para todos que permanecem em grupos que não querem ficar, mas permanecem apenas para que os demais membros não saibam disso. Assim que liberada pelo aplicativo de mensagens instantâneas, somente você e o administrador do grupo serão notificados da sua saída. Que joia né?

Falei sobre ex-BBB’s, porque a Maria, após o BBB22, caiu numa polêmica gigante! Eslovênia revelou que a atriz saiu do grupo do ex-BBB’s após a sua eliminação e nem um “oi” mandou. Fofoqueira a moça com nome de país né?

FOFOCA! Eslô contando que criaram um grupo do #BBB22 e a Maria saiu desse grupo sem sequer dar um "oi".



pic.twitter.com/bCKX7xQ7rY — Central Reality (@centralreality) April 8, 2022

Ou seja, agora poderemos “sair à francesa”, inclusive do grupo da família, sem criar aquele alarde e burburinho danado, amém!