Maria Ribeiro defende Deborah Secco: “Sete a um para você, minha amiga”

Atriz defendeu o uso do look polêmico na Copa do Qatar pela comentarista

Quem precisa de inimigo quando se tem uma amiga para te defender. Maria Ribeiro saiu em defesa de Deborah Secco e seu look que gerou polêmica nas redes sociais. A atriz apostou em uma calça cargo, calcinha à mostra e um top cropped, como um upcycling do uniforme da Globo para os comentaristas da Copa do Mundo. “A gente tá vendo a Copa do Mundo num poaís como o Qatar, torcendo para um jogador que apoiava um sujeirto misógino, racista e homofóbico,e a questão é a roupa da Deborah Secco? Pois eu tô achando o máximo. Tanto a roupa, quanto o fato de uma atriz poder falar de futebol. Sete a um para você, minha amiga. Prontinha aqui para te assistir”, escreveu ela. Débora também postou foto de outro look escolhido para comentar o evento e legendou a publicação: “Sendo quem eu quero ser”. O Twitter e o Instagram encheu de comentários maldosos sobre o look de Dedé e mesmo com o comentário da amiga, os usuários disseram que não é hora de militar. Afe!