Maria pega ranço de Jade Picon e pede para Tiago leva-la para o Líder

Maria está irritada com Jade Picon e foi pedir para que Tiago Abravanel levasse a irmã de Léo Picon para o VIP.

A atriz não está aturando Jade há um tempinho…

Desde a última festa, Maria não está aguentando mais olhar para cara de Jade. Tanto é que nesta terça-feira, (28), quando foi anunciado que o quarto do líder estava aberto, a atriz gritou para Tiago, o líder: “Leva a Jade para sobrar espaço no quarto!”… Ih!!

E eu te explico que não é por causa de espaço, é por causa de ranço. Afinal de contas, no pós festa, em conversa com Laís, a atriz disse que achava Jade fica fazendo amizade com todo mundo e não confia nela. E mais: que a influenciadora estava de pijama somente com os meninos na festa…

E sabe que a moça também falou? “Não gosto de julgar as pessoas, eu sou porra louca”, mas tá julgando né meu amor? E inclusive, Laís acha o mesmo da irmã de Léo Picon.

Lembrando que Maria estava dando em cima de Paulo André desde o primeiro dia e depois da chegada de Jade, o atleta só tem olhos para ela. Hmmmmm…