Maria Padilha revela ajuda de Lázaro Ramos na criação do seu filho: “Ouvi pega ladrão”

Maria Padillha conversou com a Caras e revelou que recebeu ajuda e conselhos de Lázaro Ramos diante da criação do seu filho, um garoto negro. A atriz ainda revelou que Manoel, de 12 anos, já passou por diversas situações de racismo, chegando a ser detido injustamente pela polícia.

“Quando ele era bebê, a babá contou que quando passeava com ele na rua perguntavam se ele era filho da Camila Pitanga ou do Lázaro Ramos, porque na cabeça das pessoas, um menino negro, bem vestido, com babá, tem que ser filho de um dos dois”, desabafa ela, que completa: “Já tive situações barras-pesadas em restaurantes”.

A atriz, que acabou de estrear na segunda temporada da série Justiça, no Globoplay, conta que Lázaro Ramos foi uma das pessoas que se sentou para conversar com ela para lhe dar dicas de como driblar o racismo no dia a dia. “O Lázaro Ramos uma vez me falou para não deixar o Manoel sem camisa na rua, porque de repente ele pode correr, porque criança corre, e um menino negro sem camisa podem achar que é ladrão”, diz.

Apesar das dicas, Maria revela que mesmo assim não conseguiu evitar que o filho sofresse com algumas situações dolorosas de racismo em seu dia a dia. Em certa ocasião, ele foi confundido com um criminoso enquanto corria na rua. “Estávamos em Ipanema, ele não estava de tênis, mas estava bem vestido, correndo com o celular na mão e de repente ouvi: “Pega ladrão!” e veio a policia pegar ele. Eu passei um sabão na polícia”, detalha.