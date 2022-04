É amanhã: a morte de Maria Marruá em Pantanal

Muda vingará a morte de seu pai e matará mãe de Juma

Eu estou FA-LE-CI-DA, hoje meu coração vai aos pedaços com a morte de Maria Marruá, Juliana Paes, em Pantanal. Gente, assim meu coração não aguenta. Muda, Bella Campos, vai conseguir consumar o seu plano de vingança contra Maria no capítulo que vai ao ar amanhã (13), quarta-feira.

Só não pensem que essa história vai acabar fácil assim, pois o Velho do Rio, Osmar Prado, vai fazer a vida de muda e de Lúcio, Erom Cordeiro, o jagunço, um inferno. O Velho vai mostrar que “aqui se faz, aqui se paga”.

Maria Marruá em confronto com Lúcio (Foto: Reprodução)

No capítulo que vai ao ar na quarta-feira, Maria e Lúcio entrarão em uma luta corporal e a mulher de Gil se transformará em onça para conseguir escapar das mãos do crápula, mas não resolverá, porque no duelo ele levará a melhor.

Dá para acreditar que a própria filha vai encontrar a mãe morta? Isso mesmo, minha gente. Ela encontra a mãe e enterra, dando um fim digno para o corpo de Maria.

O Velho do Rio, por sua vez, se transforma em uma sucuri e vai ao encontro de Lúcio que dá o “abraço da morte” no jagunço, vingando o que foi feito com Marruá. Depois disso ele vai até Juma e Muda para contar o que aconteceu com o assassino de Maria.

Juma encontra mãe assassinada (Foto: Reprodução)

Muda ficará pálida com medo do seu plano ter sido descoberto e que seu fim seja como o do seu parceiro, Lúcio. Não torcendo contra, mas tomara que seja, porque eu tô aos prantos do lado de cá.