Brincadeiras bobas e gostosas on! Maria quer um dengo e Linn da Quebrada responde: “Me chamou?”

E a conversa foi bem picante entre as duas no Twitter viu? E claro que a web comemorou

Se tem um shipper que pode dar certo é Linn da Quebrada e Maria, viu? Neste domingo, (15), elas trocaram flertes no Twitter e com direito a brincadeiras bobas e gostosas.

É que Maria postou que estava querendo um dengo e Lina partiu para o ataque, Brasil! A cantora logo respondeu: “Oi, mo, me chamou??”. Maria respondeu que gosta dela, porque ela é rápida. Em seguida, as duas começaram a trocar flertes bem picantes e Lina postou uma foto que rapidamente a ex BBB respondeu: “Sem necessidade uma foto dessa hein?”.

https://twitter.com/linndaquebrada/status/1526025779460595712

porra sem necessidade uma foto dessa hein 🥵 — MARIA (@eumaria) May 16, 2022

E obviamente que a web começou a participar da conversa. Afinal de contas, desde as trocas de beijos das duas no ‘BBB22’, elas são shippadas tal qual Jadré viu? Os fãs já começaram a falar que o remember vem aí e até um filho entre as duas foi pensado, viu?

https://twitter.com/mickadaquebrada/status/1526070045419380736

viverá e verá meu filho dará pic.twitter.com/mkLNiZMWOd — Luan Peace (@LuanPeace) May 16, 2022

E por falar em Lina, a cantora foi capa da revista “Ela”, do jornal O Globo nesse domingo, (15). A ex BBB postou em seu Twitter e escreveu: “Apesar de quebrada, fui inteira. Descobrindo e avaliando o furacão onde me encontro. Sentindo o vento bater nas minhas costas pra me orientar diante do caos. Agradeço a todas as envolvidas pelo carinho e generosidade”. MARAVILHOSA!

https://twitter.com/linndaquebrada/status/1525852504969428993