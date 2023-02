Maria Lina, ex de Whindersson Nunes, quer ser mãe: “Quero que aconteça naturalmente”

Influenciadora ainda revelou que não quer que seu desejo se realize agora, pois não tem pressa

Maria Lina sempre dá o que falar nas redes sociais e dessa vez não foi diferente. A ex-esposa de Whindersson Nunes revelou que tem o desejo de ser mãe mesmo depois de ter perdido o seu filho com o humorista, que nasceu prematuro. Dessa vez, a influenciadora disse que não tem pressa para que seu desejo seja realizado, revelando que quer que tudo seja natural.

“Eu quero sim. Não penso em engravidar logo, é uma parada que eu não tenho pressa e quero que aconteça naturalmente. O grande sonho da minha vida é ter uma família bem grande, mas não tenho pressa não”, disse ela.

Ele ainda brincou pelo fato de ser solteira: “Não tenho pressa, mas é meu grande sonho e vocês sabem porque me conhecem. Se eu não arrumar um marido até o ano que vem, me inscrevem no Vai Dar Namoro”, brincou Maria.