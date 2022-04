”Não sou X9”: Maria alfineta Eslovênia ao revelar que outra pessoa saiu antes dela de grupo e que Naiara Azevedo não está lá

Amo que amo essas alfinetadinhas viu?

Depois que a moça com nome de país, Eslovênia, revelou que Maria saiu do grupo formado pelos ex participantes do ‘BBB22’, ela se tornou persona non grata para a moça da baldada viu? E isso ficou muito claro no ‘Bate Papo com o Eliminado’ deste domingo, (10).

Rafa Kallimann recebeu Lina e Maria participou, via videochamada, da conversa para matar saudades da amiga e crush. E claro que a apresentadora contou da fofoca sobre o grupo do Whatsapp né? “A Eslô fofocou no programa da Ana Clara que fizeram um grupo com os eliminados e a Maria saiu”, revelou a affair de João Vicente de Castro.

Lina então brincou: “Amiga, mas até aqui fora você causa confusão?”, e a atriz rindo respondeu que era o jeitinho dela. E a cantora já deixou claro o que fará quando entrar no grupo: “Maria, deixa o grupo no silencioso. É isso que vou fazer”.

Maria aproveitou para se defender e fazer uma fofoquinha: “Em minha defesa, queria contar que a Naiara [Azevedo] não foi colocada no grupo e teve uma pessoa que saiu antes de mim, aí aproveitei para sair”. Eita!!! Rafa quis saber quem era e foi aí que Maria deu aquelaaaaa alfinetada em Eslovênia: “Não vou falar, porque eu não sou X9. X9 morre cedo! Não é porque me “xisnovaram”, porque vou “xisnovar” os outros”.

E para encerrar, a expulsa disse que Vyni estava mandando um beijo para a recém eliminada e que ela tinha sido uma mãe pra ele. Será que foi uma dica que o cearense quem saiu do grupo? Lina prometeu que quando descobrir conta para Kallimann e espero que ela nos conte né?