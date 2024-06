Maria Lina critica piadas sobre morte do filho que teve com Whindersson

Maria Lina mostrou sua voz ao defender seu ex-marido, Whindersson Nunes, dos ataques ao filho que o casal teve, que morreu dois dias após o nascimento em 2021. Nas redes sociais, ela desabafou e disse que utilizaram o filho do casal para atingir o humorista que defendeu falou sobre a expectativa de uma pessoa trans

“Querer ofender a todo custo alguém usando uma criança que não está mais aqui? Essa criança tem mãe, avós, tios. São anos calada. Anos tentando, junto da minha família, eternizar meu ilho com o maior e respeito do mundo. São anos vendo meu filho virar ofensa para o próprio pai, que também sente dores. E eu também sinto, minha mãe também sente, mas, no fim, vocês só querem jogar baixo, só querem ofender, não importa como”, desabafou.

“Pessoas trans: 35 anos de expectativa de vida. Seu filho: nem chegou a ver a luz do dia”, escreveu uma pessoa no X, antigo Twitter. “35 anos a mais que qualquer filho seu”, comentou outro. “Se eu fosse filho Whindersson também preferiria me enforcar com o cordão umbilical no útero”, debochou um usuário.

“Não é sobre você concordar ou não com o que o Whindersson falou, eu também não concordei com o que ele disse de mim uns meses atrás e vim me defender. Na verdade, nesses três anos, discordei de bastante coisa dele, podem ter certeza, mas discordar de uma pessoa não te dá o direito de ser tão diabólico a ponto de usar a morte de um filho para ofender alguém”, escreveu Maria.