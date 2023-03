Maria Lina comenta unfollow de Whindersson: “Eu tenho direito de procurar a minha felicidade”

Influenciadora usou a redes sociais para desabafar sobre o caso, mas esperou a poeira abaixar primeiro

Vocês pensaram que Maria Lina não iria aparecer para falar sobre o unfollow que Whindersson deu nela nas redes sociais? Pois bem, a musa fez um vídeo desabafando, e nele, diz que ele tem direito de procurar a sua felicidades, assim como ela. Maria ainda diz que esperou a poeira baixar para que pudesse comentar o caso.

“Esperei a poeira abaixar um pouco para falar sobre. Todo mundo tem direito de ser feliz, de seguir sua vida, de recomeçar, quanto vezes for necessário, porque a vida é isso, feita de ciclos. Eu tenho direito de procurar minha felicidade, ele também tem direito. Eu não sou a favor de ataques a ninguém. Eu fui vítima disso por muito tempo, inclusive de um assunto que me dava muitos gatilhos”, relatou.

Em junho de 2022, o casal chegou a viajar para o Egito, o que deixou a web insuportavelmente chata atrás do casal, perseguição o nome. “Obrigada por todo carinho, sou muito grata a vocês. A vida é feita de recomeços. Ele recomeçou de lá, ele está cercado por pessoas que eu amo, os irmãos dele sempre vou ter no meu coração, são pessoas que eu amo, os amigos dele também sempre me respeitaram muito e eu sempre os respeitei muito. E eu recomecei daqui. A Maria está trabalhando, viajando, focada nas empresas, está se cuidando, se amando, está muito feliz. Estou cercada de pessoas que eu amo. E é isso, está todo mundo feliz e tem direito de ser feliz”, finalizou.