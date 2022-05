Maria Gadú foi a namorada de Deborah Secco de acordo com jornal carioca

Em entrevista para Léo Dias a atriz contou que ficou muito apaixonada no relacionamento, mas não vingou

Deborah assim você mata a fofoqueira! Em entrevista para Léo Dias, a atriz contou que foi apaixonada por uma famosa, mas não citou nomes. A revelação caiu como uma bomba aqui e de acordo com o Jornal Extra a personalidade é conhecida do público.

“Fui apaixonada por ela. Para mim, era namoro”, disse a morena ao contar sobre um relacionamento muito intenso que viveu com uma mulher muito conhecida na mídia.

De acordo com o Extra, Deborah viveu um romance com Maria Gadú no passado, quando as duas estavam solteiras. As duas estavam se conhecendo e tudo estava sendo mantido sob sigilo até vir à tona agora.

Já sabemos que a atriz é para frente com seus relacionamentos, mas não sabíamos que ela estava apaixonada pela cantora. Gosto de como a Deborah se joga na vida.

Hoje, a atriz está casada com Hugo Moura, os dois têm uma relação desde 2015, o fruto do casamento veio em forma de uma menina linda, Maria Flor. Uma fofura!