Mesmo expulsa, Maria recebe flores da Globo e elogio pela passagem no ‘BBB22’: “Brilhante trajetória”

A Globo e o Boninho só tem ranço de desistente tá?

Vou te contar um segredo, leitor(a): Boninho tem ranço de desistente de ‘BBB’, mas de expulso, JAMAIS! Afinal de contas, ele prefere que a pessoa quebre a casa do que aperte o botão para sair depois que ele o convida para o programa. E a cúpula da emissora também compartilha o mesmo ranço e isso ficou provado nesta quinta-feira, (5), com Maria — a expulsa do ‘BBB22’.

A atriz postou em seu Twitter que recebeu flores da emissora do plin plin e ainda um cartãozinho fofo com elogios: “Maria, queremos te agradecer pela brilhante trajetória no BBB22. Agradecemos sua dedicação e talento artístico. Beijo grande, Ricardo Waddington, Adelia Croce, Luciano Rabelo e Fellyppe Pontes”, dizia o cartão.

Lembrando que os cargos ocupados pelos quatro são de peso na emissora. Waddington é diretor de entretenimento, Adélia é gestora de talentos artísticos, Rabelo é produtor de elenco e Fellyppe é gerente de gestão de talentos. Maria está com uma moral, que em breve a veremos nas telinhas hein?

Maria agradeceu o presente e a participação no reality show. “Obrigada @bbb”, escreveu a atriz e cantora, que também agradeceu a emissora em seu Instagram. Fofos né? Merece todo carinho.