‘Os Segredos de Dumbledore’: Maria Fernanda Cândido está no elenco da franquia mais famosa do mundo

Estampando pôsteres de lançamentos do novo filme da franquia Harry Potter, a atriz pode ter certeza que venceu

Avisa que é ela. Maria Fernanda Cândido aparece maravilhosa em pôster de divulgação do novo filme da franquia Harry Potter, ‘Os Segredos de Dumbledore’.

Maria Fernanda Cândido em ‘Os Segredos de Dumbledore’ (Foto: Reprodução YouTube e Divulgação Warner Bros)

Ao que tudo indica, a personagem de Cândido fará parte do time que tenta salvar o mundo da magia das mãos do vilão Grindelwald, Mads Mikkelsen, que tenta por toda lei assumir o controle do mundo, usando a magia para o mal.

Podemos esperar muita aventura, daqueles filmes que nos faz grudar na cadeira do cinema e não sair mais. Estamos ansiosos para ver a brasileira arrasando nas telinhas do Brasil e do mundo.