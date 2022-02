Maria é expulsa do ‘BBB22’ e Natália chora

A expulsão aconteceu devido a baldada que a participante deu em Natália

É isso! A atriz Maria foi expulsa do ‘BBB22’ após o episódio de ontem, (14), no ‘Jogo da Discórdia’ quando deu com um balde na cabeça de Natália. Os internautas já pediam sua expulsão desde o programa ao vivo.

Momento em que anunciam a eliminação de Maria.

Maria foi chamada ao confessionário às 12h44 e não saiu mais. O “Boss” anunciou aos competidores que a participante infringiu a regra e agrediu a mineira.

Depois, Natália chorou muito e disse que estava se sentindo muito mal. Inclusive, abraçou Eliezer, par da atriz, e pediu desculpas. Ele disse que não era para ela se sentir culpada, que estava tudo bem e a culpa não era dela.

Até o fechamento da matéria, a designer de unhas estava em estado de choque e sendo consolada por Barbara, Arthur e Laís.

