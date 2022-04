Maria dispara sobre “casal” com Eliezer: “Que forçação!” e fala sobre ida para ‘De Férias Com Ex’

A atriz não tem papas na língua e habla meeeeeeesmo

Maria está bem irritada com a imprensa tratando-a e Eliezer como ex casal viu? E ela disparou farpas em seu Twitter nesta sexta-feira, (29).

“Como ia ter romance aqui fora se nunca teve lá dentro? Que forçação isso de “ex casal””, disparou a atriz. E claro que internautas a atacaram achando que eles estavam falando sobre Jade Picon e Paulo André ou Eliezer e Natália, mas ela deixou claro: “Estou falando sobre mim”. E ela está errada? Não né? Os dois só ficaram lá dentro. E se Lagusta — Laís e Gustavo — se denominam como “amigos coloridos” e nem namoro é, imagina eles?

como ia ter romance aqui fora se nunca teve lá dentro? que forçação isso de “ex casal” — MARIA (@eumaria) April 29, 2022

Maria pra vc eles não parecia um casal .Mas pro Brasil estava nítido que eram sim vc está falando assim porque ele não te quis . — @Andressa Maria DeMatos (@DematosAndress2) April 30, 2022

Uma internauta aproveitou a deixa e perguntou se Maria participaria do ‘De Férias com o Ex’, programa de casais da MTV: “você é perfeita para o dfcex avisa ????? já quero heinnn” e Maria foi sucinta: “Deus me livre outro reality”. Tadinho do Carelli! Ele devia estar com o nome dela para a Fazenda desse ano. Vai ter que cancelar…

você é perfeita para o dfcex avisa ????? já quero heinnn — não me chama de joyce (@ycespfc) April 29, 2022