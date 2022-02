Maria não é expulsa e pede desculpas por sua atitude no raio x

A atriz admitiu que foi agressiva e que isso é algo que ela precisa tratar

Até o fechamento dessa matéria não houve a expulsão de Maria, no ‘BBB22’, após a baldada na cabeça de Natália. Ainda mais com a moça admitindo publicamente que foi agressiva com a participante durante seu raio x — vídeos gravados pela manhã por todos os confinados.

Maria pede desculpas pela atitude agressiva no raio X.

Nele, ela admite que precisa tratar o lado agressivo da sua personalidade e que ela foi ao programa disposta a ser ela mesma. Mas que existia essa preocupação de ser agressiva nas palavras, nas expressões, mas nunca agressão física.

Maria ainda continuou que sua atitude foi algo que lhe assustou e que ela tem observado há um tempo isso nela, mas que já estava tratando antes do programa. Reiterou que pediu desculpas a Natália e se desculpou também com o público.

raio x da maria ela dizendo que precisa tratar o lado agressiva dela ali no bbb e pedindo desculpas publicamente sobre o jogo da discórdia pic.twitter.com/JQui3Psqkk — ju (@comentaf) February 15, 2022

Não precisamos aceitar as desculpas de Maria, porque isso cabe a Natália, mas entender que mesmo que ela venha a ser expulsa, não há necessidade de ameaça-la ou usar as redes sociais para ofende-la. Vida que segue, meu povo!