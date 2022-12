Maria Clara Gueiros desistiu do mundo da dança após crítica de Eri Johnson: “Eu era ruim mesmo”

Atriz contou que desistiu de dançar após a crítica de um colega de trabalho, Maria deu detalhes no programa de Fausto Silva

Destruíram o sonho de Maria Clara Gueiros e as fofoqueiras amaram, porque têm histórias para alimentar o grupo de fofoqueiras, né? A atriz contou que desistiu do mundo da dança após receber uma crítica de Eri Johnson, na ocasião a morena ainda concordou que era ruim mesmo no quesito gingado.

“Gente, tinha tudo pra ser uma péssima história, mas acabou sendo libertador”, iniciou. Vale ressaltar que os dois trabalharam juntos em uma peça de 1989.

“Eu era ruim mesmo. O Eri conseguiu ver em mim uma atriz, alguém que teria um certo talento, mas eu estava ali, catando cavaco no musical”.

A atriz que estrelará o musical Mamma Mia em 2023 ainda contou que teve uma hora que saiu torta dos ensaios com Eri: “Teve uma hora que eu cheguei a sair torta de cena. Nisso, ele me pegou no ombro e disse: ‘Clarinha, você dança mal pra caramba! Larga esse negócio! Você é uma atriz boa e engraçada’”, disparou.