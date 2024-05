Maria Cândida revela motivo para estar longe da TV

Olha ela! Maria Cândida, que já é figurinha repetida em alguns quadros da Globo, cotnouq eu está focada em projetos pessoas e isso não inclui a TV. A artista disse que o seu foco é produzir para a internet e lançar seu novo livro.

“Precisava de um empurrão para me dedicar 100% à internet e às minhas palestras pelo Brasil. A TV Globo, como todos já sabem, está trabalhando com a maioria dos talentos por contrato. Unimos o útil ao agradável. Esse meu reposicionamento de carreira começou em setembro. Meu objetivo este ano é o streaming e lançar meu livro”, afirmou em entrevista ao site Notícias da TV, e completou: “Meu objetivo é internet, palestras, séries para streaming, divulgação do meu livro pelo Brasil. E muita publicidade de qualidade, que una conteúdo com clientes que valem a pena”.

Além disso, Maria contou que não está em seus planos voltar à TV tão cedo. “Não pretendo ir para nenhuma outra TV aberta. Só como entrevistada. Sempre fui uma pessoa de reviravoltas. Nunca fiquei mais de 6 anos em uma TV. Chegou o momento e estou feliz da vida. Quatro anos e meio está ótimo, não é?”, comentou.