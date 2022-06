Maria Bruaca transa com Levi, mas não sabe que a morte do peão está encomendada

Tenório encomenda a morte de Levi para Alcides, prometendo terras no Sarandi

Passando para confirmar que todos ficaram aguados com as cenas de Pantanal ontem, certo? Gente, Maria Bruaca, Isabel Teixeira e Levi, Leandro Lima, pegaram fogo em uma cena que vai ser lembrada para sempre na televisão brasileira. Ainda ontem, a gente percebeu que Bruaca ficou meio lelé depois de pegar fogo com Levi na cama, a história ainda vai piorar.

A gente tem percebido que os dois têm trocado brincadeiras bobas e gostosas faz um tempo, mas foi só ontem que o ato foi consumado, com direito a beijos nos pés e uma pegada bruta em Maria. Acontece que a mulher não vai segurar o personagem de ‘Dona Flor e Seus Dois Maridos’.

Izabel Teixeira grandiosa mostrou com precisão o medo e a angústia da Maria Bruaca com o abuso do Levi. #Pantanal pic.twitter.com/3PVRrvAkUj — Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 1, 2022

Zefa, Paula Barbosa, vai pegar a mulher trocando olhares com o amante e vai fazer questão de contar tudo para Tenório, Murilo Benício, que vai encher a paciência da esposa, querendo saber se ela o traiu ou não. Maria vai segurar até o fim e com firmeza vai afirmar que não colocou chifre no marido.

O que a gente não esperava é que Tenório encomendou a morte de Levi para Alcides, Juliano Cazarré, acreditando que ele é quem está fazendo visitas íntimas para a esposa do fazendeiro. Como de fato, nesse ponto, ele acertou e a trama vai virar uma loucura, porque Alcides não vai conseguir matar Levi, que foge mais uma vez deixando o peão ferido e sem as terras prometidas pelo patrão.

O personagem de Juliano sofre ferimentos, mas sobrevive. Pobre de Maria, vai ter que viver no mesmo teto que Zuleica, Aline Borges, e ainda ficar sem seu parceiro de brincadeiras +18.