O chifre de Tenório está só começando…

Maria Bruaca dá beijo em Alcides, se revolta em casa e tenta matar Tenório

Pelo visto não é só Guta que queria que a mãe acordasse para a vida, porque pelo que vejo Maria Bruaca, Isabel Teixeira, está dando o que falar na web depois que descobriu as traições de Tenório, Murilo Benício. Ontem a esposa do capataz deu um beijo em Alcides, Juliano Cazarré, o que vocês não sabem é que o chifre do marido está apenas começando e a história vai ganhar uma proporção ainda maior.

Como a Isabel Teixeira de Maria Bruaca. Lenda , aproveita a liberdade do #Pantanal . Lascou beijo no peão . Quem não faria igual né ? 🫢. pic.twitter.com/xOr40IRAOb — Bruno Mac (@brunomacielof) May 21, 2022

Bruaca está provando o gostinho da liberdade depois que decidiu acordar para a vida e descobriu as traições do marido com Zuleica, Aline Borges. Ontem (20) a mulher chegou a dar um beijo em Alcides. O beijo está longe de ser o de Guta com Tadeu, mas já é o primeiro passo no plano de vingança da ex-Bruaca.

“Bruaca é a tua mãe que te botou no mundo”



MARIAAAAAA #Pantanal pic.twitter.com/NKXD7ElARq — Tracklist (@tracklist) May 20, 2022

Quem acha que a história vai acabar aí, se engana, porque a trama só ganha corpo com o passar do tempo. O comportamento de Bruaca dentro de casa não vai agradar nada o marido, que decide levar sua segunda família para dentro de casa. Chocados?

De acordo com a jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a mulher vai ficar muito estarrecida com a chegada da segunda família para a sede da fazenda e tenta matar o marido, cega de raiva.

A sorte de Bruaca é errar o tiro contra o marido, mas terá que lidar com a ira de Tenório que expulsará a mulher de casa, sobrando para ela a chalana de Eugênio, Almir Sater. Maria ainda tentará se jogar no rio, mas seu novo parceiro de morada impedirá. Logo Bruaca será o novo comentário entre os moradores, que chamarão ela de Maria Chalaneira.