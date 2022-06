Maria Bruaca faz pedido de divórcio e ameaça riqueza de Tenório

Zé Leôncio providenciará advogados para cuidar dos interesses de Bruaca

É isso que o Brasil GOSTA! Torci muito para alcançarmos esse bom tom com Maria Bruaca, personagem de Isabel Teixeira em Pantanal, finalmente está chegando o dia da vitória para a mulher que foi feita de gato e sapato pelo marido. A ‘empoderada’ vai se vestir de si e pedir divórcio de Tenório, Murilo Benício, colocando em cheque a fazenda e a fortuna milionária do fazendeiro.

Pensa que para por aí? Não senhora, minha noveleiras que estão ligadinhas em Pantanal sabem que José Leôncio, Marcos Palmeira, e o marido de Bruaca têm uma rixa, e vai ser ele quem vai mandar uma advogada tomar conta do caso de Bruaca, cortando o mal pela raiz.

Com a notícia de que Maria pode pegar metade da sua fortuna por direito, o crápula vai ficar maluco e colocar advogados para comandar o caso (claro, porque não é bobo). O cão arrependido ainda vai atrás da mulher para tentar uma conciliação amigável, dizendo até mandar Zuleica, Aline Borges, embora.

“Se você quer paz, vá embora com ela e os filhos dela e me deixa a fazenda. Do resto eu abro mão de tudo”, rebate Bruaca irredutível. A Maria de antes está morta e enterrada, sua melhor versão chegou para lacrar com o marido machista.