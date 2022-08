Minha querida Bruaca também é diretora musical no teatro!

Depois do show de audiência na última segunda-feira (01) com 33 pontos no Ibope, Isabel Teixeira assume direção musical em peça

Caros, leitores, nessa coluna cultuamos Isabel Teixeira, mais conhecida como Maria Bruaca em Pantanal. Além de desempenhar um papel pra lá de importante na trama, a atriz parte para os teatros, assumindo a direção musical da peça que estrela Regina Braga. “A evidente paixão de Regina pela cidade de São Paulo é contagiante, conduz o fio narrativo e envolve completamente quem assiste ao espetáculo”, afirma a diretora do espetáculo, Isabel Teixeira. O monólogo nada mais é que uma homenagem à cidade de São Paulo, em que a própria Regina é a autora do roteiro e a protagonista do espetáculo. ‘São Paulo’, é dedicada a cidade que completou 468 anos desde a fundação. Vale lembrar que a fama da atriz ultrapassou Pantanal e está chegando na boca do povo. No Leblon não se fala em outra coisa. Isabel conseguiu alcançar os 33 pontos no Ibope na última segunda (01), capítulo que travou a batalha entre a mulher e o marido, Tenório.