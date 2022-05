Maria Bopp, Blogueirinha do Fim do Mundo, cutuca e faz sátira de sertanejos recebendo cachê de verba pública

A atriz, como sempre, usou da sua ótima atuação e bom humor para dar aquela alfinetada nos sertanejos

É o que se diz o novo ditado popular: “cutuca a tatuagem íntima alheia e a conta cai no seu **”. Após toda a polêmica do desvio de verba pública para pagamento de cachês de shows de sertanejos famosos — já que está quase sendo aberta a CPI da tatuagem no tororó — Maria Bopp, a Blogueirinha do Fim do Mundo, não perdeu a chance e fez um dos aqueles seus vídeos incríveis sobre.

No vídeo, a atriz escreveu: “Sertanejos marcando shows” e como legenda: “acabou a mamata hehe”. “Oi meu amor, tudo bem? Ai eu tô muito feliz de fazer show na sua cidade no sábado. Muito empolgada mesmo! Mas escuta aqui: eu queria falar com você sobre o pagamento. Eu não recebo cachê através da Lei Rouanet, tá? É contra meus princípios! Eu sou cidadã de bem! Então, eu queria saber como é que vai ser esse pagamento. Desvio de verba pública? Ah não, eu topo! Fechou! Que bacana”, disparou Maria.

“E desvio de verba daonde? Educação e saúde? Que combo mara! Eu topo, eu topo! Inclusive, pode tirar os cobertores de uns mendigos se quiser, dinheiro do zoológico… Isso! Moral e bons costumes. E quanto você pensou? 700 mil é pouco! Vamos fechar R$1,2 milhão e não falamos mais nisso? Tá bom, meu anjo! Até sábado”, encerrou Bopp.

Ai gente, a Maria é uma atriz e tanto, mas acho que alguns sertanejos não vão gostar desse vídeo hein? Hmmmm…