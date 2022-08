Maria Beltrão realiza sonho de conhecer o Papa Francisco

A apresentadora do ‘É de Casa’ surpreendeu seus seguidores em fotos ao lado do Papa, no Vaticano

Que tudo! Maria Beltrão não perdeu tempo e foi correr atrás de realizar os seus sonhos, a apresentadora do ‘É de Casa’ pegou os seus seguidores de surpresa ao aparecer no Vaticano ao lado do Papa Francisco. A musa ainda contou que tudo isso fazia parte de um projeto pessoal e que ela é católica praticante e tinha muita coisa para agradecer. Fica, né? “Isso é um projeto pessoal meu. Sou católica praticante e tenho muitas coisas a agradecer. Tinha o sonho de conhecer o papa Francisco. Queria ter conhecido o Bento XVI também, mas não tive oportunidade. E tive uma bênção, tinha que ser no dia 24”, disse a jornalista à revista Quem. A apresentadora foi ao encontro acompanhada do marido, Luciano Saldanha, e da filha, Ana. Beltrão volta para o Brasil ainda hoje, para cumprir sua agenda diante dos compromissos da Globo.