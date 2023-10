Maria Beltrão constrange César Tralli, ao vivo: “Manda uma foto de short”

A apresentadora do É de Casa fez esse pedido para o jornalista após Alcione elogiá- lo durante a sua participação no programa Som Brasil.

Gentee, que climão foi esse que aconteceu agora pouco no programa É de Casa? Enquanto fazia um link do Jornal Hoje, no programa matinal, o âncora do telejornal, César Tralli, foi surpreendido com comentários bem ousados vindos da apresentadora Maria Beltrão, o que lhe deixou completamente sem graça.

Após ele apresentar as principais notícias que seriam abordadas no jornal, Maria Beltrão comentou sobre os elogios que a cantora Alcione, também conhecida como Marrom, fez ao jornalista durante o Som Brasil da última quarta-feira (11) e brincou: “Alcione tá de olho em você, César Tralli. A Marrom tá de olho em você, César Tralli”.

“Opa! A nossa querida, eterna e amada Marrom”, respondeu Tralli.

Continuando a brincadeira, Maria Beltrão pediu para que o jornalista mandasse fotos de suas pernas para ela e para a cantora, “Manda uma foto de short pra a gente Tralli”, que foi interrompida pelo jornalista, “Um beijo, Maria. Fica com Deus”, e se despediu, “Bom jornal pra você, meu amigo”.

Por fim, Tralli, que ficou completamente sem graça com o comentário da apresentadora do “É de Casa”, pediu: “Me deixa aqui com meu terno e minha gravatinha que tá tudo certo”.