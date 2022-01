De Amor de Mãe para Amor do BBB? Maria está confirmada!

A atriz já está BEM preparada para as tretas viu?

A atriz já está BEM preparada para as tretas viu?

SURPRESA! Não sendo cogitada em nenhuma lista, a atriz e cantora Maria é a nova participante do BBB. Abrilhantando o Camarote, a moçoila foi muito bem na novela “Amor de Mãe” dando vida a personagem Verena. E o pole dance que a musa arrasava na novela? Ela também pratica na vida real — maravilhosa né?

Foto: Instagram

E acredita que ela nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço? Vitoriosa desde novinha né? Que loucura! E por falar em vitórias, ela disparou que a vida nunca foi fácil: “A maioria não está acostumada com pessoas periféricas e faveladas. Desde que entrei na indústria da música e do audiovisual, sou sempre subestimada por ser mulher, jovem, por vir de onde eu vim”.

Leia também Brunna Gonçalves não quer ser somente rainha de Ludmilla e está no BBB22

Foto: Instagram

Foto: Instagram

E a treta tá garantida! Maria já adianta que ao mesmo tempo que conhece seus limites, tem diferentes reações — do jeito que a gente gosta… Ainda mais, porque a carioca, de 21 anos é vegetariana, então já pensou na hora de comprar uma carninha na Xepa?

Foto: Instagram

E ah, ela está super aberta a beijar na boca, mas casal ela descarta… Expectativa que o edredom vai balançar hein?