Brunna Gonçalves não quer ser somente rainha de Ludmilla e está no BBB22

E a bailarina deixou claro que está com sangue nos olhos para pegar o prêmio para si…

Já diria Ludmilla: “É hoje”! E foi hoje mesmo que a sua esposa, Brunna Gonçalves foi anunciada como participante do Camarote do BBB22. E aliás, tem fotos lindas com a cantora em seu Instagram (@brunnagoncalves).

Foto: Reprodução/Instagram

A bailarina, de 30 anos, é influenciadora digital e quer afastar o status de ser somente esposa da cantora e mostrar quem verdadeiramente é. “Eu não tenho medo das pessoas me olharem com esse tipo de pensamento [que não precisa do prêmio]. Estou preparada para tudo. Trabalho, não passo necessidade, tenho uma vida muito boa, mas não é só eu. Tem a minha família e ainda não tenho condições de bancar todo mundo. Quero dar uma vida boa para eles e o programa vai abrir muitas portas”, planeja a moça.

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reoprodução/Instagram

Carioca de Nilópolis, Brunna foi nômade por três anos, quando morou em um trem nos Estados Unidos para trabalhar como bailarina em um circo e ama mudar de cabelo — esperamos que não mude de personalidade também né gata?

Foto: Instagram

E ama tanto cebola, que come igual maçã — imagina o bafo, galera? — e não gosta de queijo e nenhum derivado de leite. Na outra edição, isso até gerou meme…