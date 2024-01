Mari Gonzalez sofre acidente com Babyliss e perde parte do cabelo

A ex-BBB utilizou as suas redes sociais para revelar o ocorrido nas vésperas do Prêmio Multishow para os seus fãs.

Amores, minhas pessoas podem achar que isso é frescura, porém, realmente é extremamente necessário ter muito cuidado ao utilizar um dispositivo eletromecânico de beleza, como chapinha, secador e, neste caso, um babyliss.

Nesta quinta-feira (04), através das suas redes sociais, a influenciadora e ex-BBB Mari Gonzalez revelou que sofreu um acidente com um babyliss durante a preparação para o prêmio Multishow.

“Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha isso. No dia do prêmio Multishow o maquiador colocou o babyliss na voltagem errada. Na hora que encostou no meu cabelo caiu a mecha inteira. Vocês não têm noção do tanto de cabelo que caiu. Ainda bem que não foi na frente, foi atrás. Mas mesmo assim, agora que está crescendo, está parecendo uma antena. Só me cabe aceitar mesmo, é isso”, revelou a ex-BBB.

Mari Gonzalez sofre novo acidente com babyliss pic.twitter.com/JyHAvRUAoO — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) January 4, 2024