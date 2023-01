Mari Gonzalez compra 12 dúzias de ovos por engano

Gracyanne Barbosa ainda disse que resolveria o problema da ex-BBB em um dia

Amizade de milhões ou companhia para os treinos de “bumbum na nuca”? Mari Gonzalez comprou por engano 12 dúzias de ovos e acabou recebendo o comentário de Gracyanne Barbosa, que resolveria o seu problema a em um dia.

“Hoje aprontei mais uma: era pra pedir uma dúzia de ovos. Pedi errado e vieram aqui pra casa 12 caixas de ovos. Agora tome ovo para dentro. Corre aqui, Gracyanne Barbosa”, disse a ex-BBB, em um storie.

Vale lembrar que os ovos já viraram notícia por aqui nessa coluna pela quantidade que ela come. “Isso com certeza é um convite! Me chama que eu resolvo em um dia”, brincou a musa fitness.