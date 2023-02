Mari Belém fica ilhada em hotel alagado 

A atriz conta que não recebeu o auxílio necessário da equipe do estabelecimento.

Gente, socorro! Neste último domingo (19), enquanto muitos curtiam o carnaval, a cantora Mari Belém, estava enfrentando um perrengue daqueles. através das suas redes sociais, a gata contou aos fãs que estava ilhada em um hotel em Cambury, no litoral norte de São Paulo.

“Não desejo a ninguém o desespero de uma situação dessas e o medo de morrer eletrocutada, porque a água dava choque”, afirmou a cantora.

Logo em seguida, lamentando, Mari conta que perdeu o seu carro e todos os seus outros itens pessoais.

“Perdi o meu carro. Saí só de camisola e bolsa com documentos. Perdi tudo, mas não morri eletrocutada e nem afogada. Material se recupera”, lamentou Mari.

Assemelhando o acontecido com um cenário de Guerra, por fim , a cantora afirma que nem ela e nem os outros hóspedes do local receberam o suporte necessário dos funcionários do hotel.

“Nem o dono do hotel se dignou a vir aqui perguntar se a gente precisa de alguma coisa. Salvar a gente, fazer alguma coisa. A gente ficou nas mãos de dois funcionários maravilhosos, muito queridos, que foram dois heróis para a gente. Mas a gente ficou nessa situação. Ninguém trouxe uma água, comida para a gente. O povo teve que se arriscar para comprar comida no centro. A gente vai buscar sinal para tentar pedir ajuda. Simplesmente cag**** para a gente, tirando os dois funcionários incríveis que estão aqui. Um deles foi para a casa para ver se o bebê dele está bem. Nenhum dos donos da pousada vieram aqui fazer algo por nós, que não pagamos barato para estar aqui. Nossos carros se fo****. Nossos carros estão fod*****, vamos passar com água na cintura, mas vai procurar um caminho, já que ninguém se responsabilizou”, revoltada, declarou a filha de Fafá de Belém.