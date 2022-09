Marcos Mion teme pela segurança do filho após caso de agressão

Apresentador mandou recado para vítima em caso de menino autista agredido

Marcos Mion é um dos paizões que nos dão orgulho de ver. O apresentador da TV Globo não tem medo de vestir a camiseta da causa do seu filho e em recente caso de agressão a um menino autista, Mion veio às redes demonstrar que teme a segurança do filho, Romeo. Marcos não deixou de mandar um recado para a vítima.

“É uma situação de extrema covardia. O vídeo me embrulhou, me deu ânsia de vômito”, iniciou o apresentador.

Marcos ainda disse ter chorado ao ver as imagens. “Eu já chorei porque não tenho como não imaginar meu filho nessa situação, vivendo num mundo que não compreende, não respeita, que não entende o autismo e que agride fisicamente o autista por ele ser autista”, contou.

O apresentador ainda relatou que tem medo de que alguma coisa aconteça com seu filho, Romeo. “Luto para que as pessoas cresçam sendo melhores, mais legais, e que respeitem inclusão e diversidade. Faço tudo que posso e tenho muito medo de que alguma coisa assim aconteça com o Romeo, como qualquer pai de qualquer criança autista”, declarou.