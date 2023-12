Marcos Mion renova o contrato com a Globo

Não é de hoje que Marcos Mion comemora cada passo dentro da Globo e nesta quarta (20), não foi diferente. O apresentador renovou o seu contrato com a emissora e confirmou que vai seguir no comando do programa Caldeirão com Mion, que é exibido nas tardes de sábado.

“Um dia muito especial. Hoje dei o segundo passo dentro da emissora dos meus sonhos, rumo aos próximos 35/40 anos! Sou um ser humano muito focado, pra não dizer obcecado, em conquistar meus sonhos e Deus tem sido muito generoso comigo nesse aspecto. São já umas 4 vidas dentro de uma só! Intensidade é meu sobrenome!”, disse ele.

E completou: “Amauri, tenho certeza que não vamos esquecer o dia de hoje! Moniquinha, Geninho, Manzar, Paim, Bernando, Samantha, todos os departamentos e inacreditáveis profissionais com os quais eu trabalho todos os dias: obrigado por tudo e por tanto!”.