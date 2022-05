Mion se emociona com seu trabalho na Globo e agradece no Twitter

Apresentador foi contratado em agosto do ano passado e desde então não deixa de demonstrar sua alegria por participar da emissora

Se tem uma pessoa que tem orgulho de trabalhar na Globo, essa pessoa é o Marcos Mion. Meu Deus, o apresentador não cansa de puxar o saco da emissora na hora de demonstrar que estar lá sempre fez parte do seu grande sonho. Ele merece, né manas?

E tudo indica que ele sempre se emociona ao assistir seu programa todo sábado no plim plim. De acordo com o tweet do gato ele se sente realizado e só consegue pensar “eu consegui!”.

“Lágrimas nos olhos assistindo ao final do Caldeirão…todo sábado é assim. Eu fecho os olhos e só consigo pensar “eu consegui!”. Obrigado Jesus Cristo por me abençoar com a oportunidade de viver o maior sonho da vida…é uma sensação inédita de felicidade constante…obrigado!”, escreveu Mion.

Além de gato, Mion tem muito carisma e humildade. Afe! Nasce um novo Rodrigo Hilbert. Aloca.