Marcos Mion faz duras críticas a Tarcisio de Freitas: “Um dos maiores desserviços que já vi”

O governador de São Paulo vetou um projeto de lei utilizando justificativas sem embasamento profissional.

Habla mesmo! Nesta quinta-feira (09), apresentador Marcos Mion, utilizou o seu instagram para fazer duras críticas ao governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, que vetou um projeto de lei que previa validade indeterminada para o laudo do Transtorno do Espectro Autista (TEA), com uma justificativa extremamente ultrapassada, de acordo com os especialistas.

“É um dos maiores desserviços que já vi na minha vida. […] Isso é um absurdo. […] Que tristeza ouvir isso. Ainda mais depois de tantos anos falando de autismo em todos os microfones que consigo”, criticou Marcos.

Em seguida, Mion, que é pai de um menino autista, o Romeo, esclarece que a posição de Tarcísio, em relação ao autismo, está completamente errada, afirmando: “Que fique claro, autismo não é doença, governador, e por isso não tem cura. Não é igual uma dor de cabeça, que você toma um remédio e já era”.

Por fim, o apresentador global, ainda pede que o governador volte atrás com a sua decisão, afirmando que a justificativa utilizada pelo mesmo foi preconceituosa e feita sem nenhum embasamento especializado.

“Podem existir outras mil desculpas pra não aprovarem esse PL, mas essa que deram é lamentável. Sem nenhum tipo de embasamento, sem consultar ninguém da área, nenhum especialista. Vale lembrar que foi a Secretaria de Saúde que indicou ao governador essa resposta mentirosa, negacionista, que acaba influenciando milhões de pessoas de forma negativa. Vai diretamente contra a aceitação, que é o que a gente batalha tanto pra acontecer”, concluiu Mion.