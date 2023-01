Marcos Mion fala sobre sua relação com Romeo: “Você valida minha existência!”

O apresentador conta como o filho se sente em relação ao cuidado que recebe de seus pais.

Gente, acho que tem um olho na minha lágrima. Juro, que coisa mais linda! Enquanto muitos lutam para ter uma relação minimamente saudável com seus pais e filhos, o apresentador Marcos Mion faz questão de, diariamente, mostrar que a paternidade é o maior presente que já lhe foi dado, principalmente quando falamos de seu filho mais velho Romeo, que é portador do espectro autista.

Neste fim de semana, após passar 10 dias com Romeo, enquanto sua esposa viajava com seus outros filhos, Mion utilizou suas redes sociais para falar um pouco sobre sua relação com o primogênito, o que emocionou os internautas.

“Acabei de passar quase 10 dias só com Romeo, enquanto Suzanna foi esquiar com o Tefo e Doninha. A sensação é uma só: conexão. Eu tenho um filho de 17 anos, vai se tornar maior de idade esse ano, que sente o amor, a necessidade e a conexão de um filho de 7. Isso abre um mundo inesperado para uma relação entre pai e filho. É mágico”, começou a declarar.

Em seguida, o apresentador relatou pensamentos que tomaram conta de seu ser, ao ver uma amiga de infância de Romeo, viajando sozinha de avião, o que lhe fez questionar se algum dia o herdeiro terá cognitivo para realizar tal ação.

“Quando entendi que ela estava sozinha, me veio um instinto paterno de querer cuidar dela, checar se ela estava com tudo em ordem… Se tinha dinheiro, passaporte… Aí me deu um click: ‘Você já tem 17 anos, né?’. Romeo vai viajar sozinho? Ele vai ter o cognitivo para conseguir lidar e se regular com um aeroporto lotado, barulhento, voos mudando de gate (como esse que estamos), funcionários de aeroporto mal-humorados e grosseiros (aqui nos EUA quase 100%)?”, se questionou.

Entendendo que aquela missão não seria algo fácil de acontecer com Romeo, Mion, ao invés de ficar frustrado, o que geralmente acontece com outros pais, afirmou que ser um facilitador das vontades de seu filho valida a sua existência no mundo.

“Não, ele não vai. Ele nunca vai conseguir viajar sozinho. E sabe o que eu sinto? Me sinto importante! Me sinto um guardião de um anjo. A voz e o facilitador das vontades do meu filho. Isso para um pai é validar sua existência”, afirmou o apresentador.

E se engana quem acha que Mion pensa só em si mesmo quando fala e tem certas atitudes que envolvem seu filho. Antes de finalizar a legenda se seu post, o apresentador conta sobre como Romeo se sente em relação a todo esse cuidado com ele e ressalta a importância das pequenas coisas que diariamente passam despercebidas em nossas vidas.

“E o que o Romeo sente? Ele ama ficar como nessa foto; juntinho, esmagado, sempre com a família grudada sendo uma fonte inesgotável de amor, a cola que junta todos nós e a constante lembrança para nós ‘neurotipicos’ de como perdemos tempo com bobagem, contamos o próximo dia como garantido e esquecemos o quão importante é abraçar sem tempo pra soltar, fazer um beijinho de esquimó e não se preocupar com o tempo que passa quando estamos dividindo amor com os nossos. (Afinal esse é o tempo bem gasto)”, ressaltou.

Por fim, Marcos declara, mais uma vez, o seu amor pelo herdeiro e afirma que o espectro autista que foi diagnosticado no filho só o faz mais especial e portador dos verdadeiros valores que foram ensinados por Jesus Cristo.

“Deficiente? No que Romeo é bom, que são os verdadeiros valores que Jesus Cristo nos ensinou, ele é mais eficiente do que qualquer um que já conheci. Obrigado meu anjo! Meu amor máximo! Meu irmão de alma (como ele já me falou uma vez). Você valida minha existência. Te amo sem tamanho”, finalizou Mion.