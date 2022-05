Marcos Mion testa positivo para Covid-19 e é substituído em especial de 50 anos de Ivete Sangalo

Algumas gravações do Caldeirão foram desmarcadas e o ator fez post em vídeo dando mais detalhes

Ai meu Deus, eu estava tão animada com a apresentação do especial de 50 anos da minha Veveta na Globo com Mion, que quando soube que o muso estava com Covid meu mundo caiu. Nesta terça (24) o apresentador usou seu Instagram pessoal para falar sobre a doença e compadecer com o carinho das pessoas que esperavam por ele no evento.

“É gente. Chegou a minha vez. Testei positivo para Covid. Achava no fundo da minha alma que ia conseguir passar por essa pandemia ileso, porque fiz tanta coisa. Desde A Fazenda [Record], que foi no auge da pandemia e um reality diário, a todos os programas da Globo. Viagens que eu tive que fazer e tanta coisa. E eu consegui sair ileso”, iniciou o apresentador.

Mion ainda conta que sempre foi muito cuidadoso com o tempo que estamos vivendo, mesmo com as três doses da vacina. “Fiquei um noia de máscara e de borrifador. Eu ando com borrifador… Quem me conhece nem acredita que eu peguei. Ninguém apostaria. Eu realmente acreditava que chegaria ao fim disso tudo e que teria algumas pessoas que ganhariam medalha de Atila Iamarino: : ‘Parabéns, você conseguiu ficar ileso’”, disse.

O apresentador estava escalado para fazer a transmissão do especial de 50 anos de Ivete em Juazeiro, mas teve que ser substituído por causa da doença. “Infelizmente, eu não vou poder apresentar a transmissão do especial de Ivete Sangalo, de 50 anos, lá de Juazeiro. Uma pena. Estava recebendo tanto carinho da galera de Juazeiro. Daqui a pouco a gente vai saber quem vai no meu lugar para comandar essa festa, a festa da Veveta, que eu tenho certeza que vai mandar bem para caramba”, comunicou o muso.

Marcos ainda conclui: “Não achava que eu ia pegar, mas somos todos suscetíveis e não tem regra”. Melhoras!